İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

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Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları sürerken bu kez Amerikalı bir gazeteci hedef alındı. Washington Post gazetesi için çalışan 63 yaşındaki foto muhabiri Heidi Levine, Ramallah'ın doğusundaki Ebu Felah köyünde zeytin hasadını takip ettiği sırada İsrailli yerleşimciler tarafından darbedildi. Saldırıda kırıklar ve çeşitli yaralanmalar oluşan Levine, tedavi altına alındı.

ZEYTİN HASADINI GÖRÜNTÜLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

16 Ekim'de meydana gelen olayda bir grup İsrailli yerleşimci, zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı. Bölgedeki gelişmeleri fotoğraflayan Heidi Levine de saldırı sırasında yaralandı.

Filistin Kızılayı, saldırıda darbedilen 63 yaşındaki bir kadın ile 40 yaşındaki bir erkeğe müdahale edildiğini ve iki yaralının hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

ZEYTİN AĞAÇLARINI ATEŞE VERDİLER

Saldırı sırasında bazı zeytin ağaçlarının ateşe verildiği, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere taşlarla saldırdığı bildirildi. Bölgedeki Filistinlilerin de taş atarak karşılık verdiği olaylar sırasında silah sesleri duyuldu.

Reuters'ın olay yerindeki muhabirinin aktardığına göre, İsrail askerlerinin bölgeye ulaşmasının ardından da saldırılar devam etti. Askerler Filistinlilere doğru göz yaşartıcı gaz kullandı. Bir Reuters fotoğrafçısı ise silahlı bir yerleşimcinin ateş açtığını gördü.

SALDIRIYA İLİŞKİN İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıda gazetecinin yanı sıra Filistinlilerin de yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan olayla ilgili ilk aşamada açıklama yapılmadı.

Batı Şeria'da zeytin hasadı döneminde Filistinli çiftçilere ve bölgede görev yapan gazetecilere yönelik saldırılar son dönemde yeniden gündeme gelirken, 6 Ekim'de de AFP foto muhabiri Cafer Eştiyye İsrailli yerleşimciler tarafından darbedilerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com