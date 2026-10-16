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İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

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İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor Haber Videosunu İzle
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
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İstanbul'da 84 yılın rekorunu kırdığı belirtilen sağanak yağışın ardından Dereboyu Deresi'nde ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Yıllar önce üzeri betonla kapatılarak imar izni verilen dere yatağına binalar inşa edildiği, suyun ise bu yapıların altından akmaya devam ettiği görüldü. Molozlarla daraltılan dere yataklarının taşmasıyla yaşanan su baskınları, vatandaşlara kabusu yaşattı.

  • İstanbul'da etkili olan sağanak, 84 yılın en yüksek yağış miktarına ulaştı.
  • Dereboyu Deresi'nin bulunduğu bölgede dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından su aktığı görüldü.
  • Dere yataklarının moloz ve çeşitli malzemelerle kapatılması nedeniyle taşıma kapasitesinin azaldığı ve şiddetli yağışta suların çevreye taştığı belirtildi.

İstanbul'da etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağış miktarına ulaştığı belirtilen sağanak, kentte hayatı felç ederken sel felaketinin ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Dereboyu Deresi'nin bulunduğu bölgede, dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından su aktığı görüldü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın bölgeden aktardığı görüntüler, yıllar önce üzeri betonla kapatılan dere yataklarının yoğun yağış sırasında nasıl bir tehlikeye dönüştüğünü ortaya koydu.

BİNALARIN ALTINDAN DERE AKIYOR

Dereboyu Deresi'nde kaydedilen görüntülerde, suyun doğrudan binaların altından aktığı görüldü. Bölgedeki durumu aktaran Kerim Ulak, geçmiş yıllarda akan derelerin üzerinin betonla kapatıldığını ve bu alanlarda yapılaşmaya imar izni verildiğini belirtti.

Dere yataklarının üzerine inşa edilen yapıların altından suyun akmaya devam etmesi, bölgedeki yapılaşmanın güvenliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

DERE YATAKLARI MOLOZLARLA KAPATILMIŞ

Bölgedeki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise dere yataklarının moloz ve çeşitli malzemelerle kapatılmış olması oldu. Suyun doğal akışını engelleyen bu müdahaleler nedeniyle dere yataklarının taşıma kapasitesinin azaldığı ve şiddetli yağış sırasında suların çevreye taştığı belirtildi.

Özellikle dere yataklarının üzerine beton dökülmesi ve çevresinde yapılaşmaya izin verilmesi, yaşanan su baskınlarının nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

REKOR YAĞIŞLA BİRLİKTE FELAKETE DÖNÜŞTÜ

İstanbul'da 84 yılın rekorunu kırdığı belirtilen sağanak yağış, dere yataklarındaki sorunlarla birleşince birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda vatandaş zor anlar yaşadı.

Dereboyu Deresi'ndeki görüntüler ise sel felaketinde yalnızca yağış miktarının değil, dere yataklarına yapılan müdahalelerin ve geçmişte verilen imar izinlerinin de sorgulanması gerektiğini ortaya koydu.

BU BİNALARA NASIL İMAR İZNİ VERİLDİ?

Dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından su akması, yapıların hangi koşullarda inşa edildiği ve imar izinlerinin nasıl verildiği sorularını beraberinde getirdi.

Özellikle dere yataklarının betonla kapatılması, molozlarla daraltılması ve üzerlerine yapı yapılması, olası yeni sağanaklarda benzer tehlikelerin yaşanabileceği endişesini artırdı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıonder zengin:

Bu ülke ÇED in ne olduğunu anlayana kadar daha çok doğal afetler geçirir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumları128547Ab&:

Ah Eko Ah yatacak yerin yok nasıl vereceksin Ölenlerin hesabını

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıahmet:

ülkeye gel

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Haram zikkim olsun, kendi yaptiklari pislikleri birde utanmadan Allah in uzerine atarlar...esegi agabca baglama tedbir alma sonra tut Allah istedi esek kasti oluyor...ya fa kader de isin icinden cik....Ya Sabir

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıHalis demir:

yaa binanın altından dere aksa taşkınlık olmazdı dere akamıyor diyecektin demekki o alt yapıda yetersiz

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Dereboyu caddesi istanbulun iş merkezidir. Rantı ve emlak değeri çok yüksektir. O yüzden derenin üstü kapatılıp rant yaratıldı..

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