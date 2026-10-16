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Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

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Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu Haber Videosunu İzle
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından tabut başında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin sonu da bu... Bu yol hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım" ifadelerini kullandı.

  • Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
  • Gültekin'in cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı ve cenaze namazının ardından tabuta omuz verdi.
  • Erdoğan, Gültekin'in Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK TANIDIM TANIYALI..."

Törende duygusal bir konuşma yapan Erdoğan, "Ebedi alemde de bizleri sevgili Habibinin Livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin. Rabbim yar, yardımcımız eylesin, olsun. Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre içerisinde malum Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun inşallah. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir cumhurbaşkanı olarak tanıdım tanıyalı kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz. Yavruları da yanımızda, Rabbim onlara da sabrı cemil inşallah lütfeylesin" ifadelerine yer verdi. 

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi 

"BU YOL HEPİMİZ İÇİN MUKADDER"

Açıklamasının devamında "Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder. Ve tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Ve bu yolculuk hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. Makamı cennet olsun. Sevgili Habibinin sancağı altında da bizleri haşru cem eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dündar Ziya Gültekin'in çocuklarıyla yakından ilgilendi

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