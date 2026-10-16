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Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

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Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı Haber Videosunu İzle
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı
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Jose Mourinho'nun antrenmanda Arda Güler'e pembe forma giydirerek iki takımın da ortak oyuncusu yapması dikkat çekti. Milli yıldızın savunma görevinden muaf tutularak oyunun merkezine yerleştirilmesi, futbol gurmelerinin gözünden kaçmadı. Görüntülere "Gerçek futbol gurmeleri bunun ne demek olduğunu iyi bilir. Gurur duyduk." yorumları yapıldı.

Real Madrid'in antrenmanında Jose Mourinho'nun Arda Güler'e verdiği özel görev dikkat çekti. Portekizli teknik adam, milli futbolcuyu diğer oyunculardan farklı olarak pembe formayla sahaya sürdü.

ARDA GÜLER İKİ TAKIMIN DA OYUNCUSU OLDU

Antrenman sırasında iki takımın ortak oyuncusu olarak görev yapan Arda Güler, top hangi takıma geçerse o ekibin hücumuna destek verdi. Milli futbolcudan savunmaya katılmak yerine oyunun kurulmasına ve pas organizasyonlarına odaklanması istendi.

TAKIMIN BEYNİ ROLÜNDE

Futbolda joker oyuncu olarak bilinen bu antrenman göreviyle Arda Güler, her iki takımın da oyun kurulumunda merkezde yer aldı. Mourinho'nun tercihi, genç yıldızın oyun görüşünden ve pas yeteneğinden yararlanmaya yönelik bir çalışma olarak öne çıktı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Ardasız birgün olması dileklerimle

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