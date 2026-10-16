Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

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İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de sel görüntülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

SEL GÖRÜNTÜLERİNE YER VERDİ

Serengil, Instagram hesabında su altında kalan sokakların görüntülerine yer verdi. Yağışın kentte yol açtığı manzarayı değerlendiren ünlü isim, yaşananları bir uyarı olarak yorumladı.

“ALLAH KIZMAYA BAŞLADI BENCE”

Serengil, görüntülerin üzerine “Allah kızmaya başladı bence... Bunlar da uyarıları..” notunu düştü. Şarkıcı, sel felaketine ilişkin düşüncesini bu sözlerle dile getirdi.