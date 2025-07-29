Karabük'te Yangınlar İçin Yağmur Duası

Karabük'te Yangınlar İçin Yağmur Duası
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Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle vatandaşlar, tarihi namazgahta yağmur duası gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü, yağmur duasının 3 gün süreceğini duyurdu.

KARABÜK'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle 'yağmur duası' yapıldı. Seccade ve şemsiyesini alan vatandaşlar tarihi namazgahta dua etti.

Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle 'yağmur duası' düzenlendi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahta ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yağmur duası yapıldı. Bostancı yağmur duasının 3 gün boyunca devam edeceğini açıklarken, konuşmanın ardından yağmur duası yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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