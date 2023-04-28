İzmir'deki yangın sitenin ahşap kaplaması nedeniyle kısa sürede yayılmış

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart isimli lüks sitede akşam saatlerinde çıkan yangın, 7 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi. Siteyi küle çeviren yangın büyük korku yaratırken, İzmir Valisi Selim Köşger yaptığı açıklamada, "Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için yangın çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert rüzgar vardı, ekipler söndürmekte zorluk çekti" ifadesini kullandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu lüks sitedeki 8 katlı binada saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

YANGINLA İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Çalışmaların 7. saatinin sonunda kontrol altına alınan yangında, lüks sitedeki dairelerin büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük ses getirdi.

"SERT RÜZGAR VARDI, EKİPLER OLDUKÇA ZORLUK ÇEKTİ"

İzmir Valisi Selim Köşger, yangının ardından yaptığı açıklamada, "Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için yangın çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert rüzgar vardı, ekipler söndürmekte zorluk çekti" ifadesini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balçova ilçesi çıkışı Narlıdere ilçesi girişindeki Yenikale Mahallesi'ndeki lüks sitede çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise yangının hangi dairede ve hangi sebeple çıktığının araştırıldığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Ayrıca söz konusu sitede doğal gazın bulunmadığı, jeotermal ısıtmanın kullanıldığı vurgulandı.

SİTE SAKİNLERİ GECEYİ ANLATTI

Sitedeki diğer bloklarda yaşayan vatandaşlar ise gece yaşanan korku dolu anları anlattı. Vatandaşlardan Bora Özdemir, "Çok kuvvetli bir bina yangınıydı. Cephedeki kuru ahşaplar cayır cayır yandı. Ahşapların yanmasının bitmesinin bile beklendiğini düşünüyorum. İlk başta insan sesleri vardı ama itfaiye o konuda çok hızlı davrandı ve insanları balkonlardan aldı. Yangın boyunca ufak patlama sesleri duyduk. Bunun evlerde unutulan eşyalardan kaynaklandığını düşündük. Biz yan sokaktaydık" dedi. Yanan binanın yan bloğunda yaşayan Yeter Karakuzulu ise "Alevler çok kısa sürede yayıldı. Kat kat yayıldı. Herkes bağırıyordu. 'Kurtarın bizi' diyorlardı. Çok korktuk" diye konuştu.