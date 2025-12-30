Haberler

Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile'de bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğini duyurdu.

  • İstanbul Valiliği, İstanbul'un 19 ilçesinde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağacağını duyurdu.
  • Kar yağışı beklenen ilçeler Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile'dir.
  • Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra 14 °C'den 3 °C'ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir.

İstanbul Valiliği'nden güzel haber geldi. Valilik, yaptığı yazılı açıklama ile megakentin 19 ilçesinde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağacağını duyurdu.

BU AKŞAM İSTANBUL'A KAR YAĞACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C'den 3 °C'ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C'ye kadar gerilemesi beklenmektedir.

İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER

Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

500

