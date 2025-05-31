İstanbul'da Yolsuzluk Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Yolsuzluk Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu isimler, yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki operasyonlarda yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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