İstanbul'da Şüpheli Zehirlenme: 7 Kişi Gözaltında... İşlemler Cinayet Büro Amirliği'nce Sürdürülmekte, Toksikolojik İnceleme Devam Etmektedir

(İSTANBUL) Almanya'dan gezmek için geldikleri İstanbul'da şüpheli bir şekilde can veren Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek, Çiğdem Böcek'in ölümü, Servet Böcek'in bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmasına neden olan zehirlenme olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 7'ye çıktığı, işlemlerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce sürdürüldüğü, toksikolojik incelemelerin de Adli Tıp Kurumu'nda devam ettiği belirtildi.

Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), Çiğdem Böcek'in (27) ölümü, Servet Böcek'in (38) bilinci kapalı şekilde tedavi görmesine neden olan olayla ilgili zehirlenme olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri bilgilendirme yaptı. Böcek ailesinin kentte gezdiği yerler, yediği yemekler, kaldığı otel ve diğer ayrıntılara yer verilen bilgilendirmede, gözaltında bulunan 7 kişiyle ilgili işlemlerin Cinayet Büro Amirliği'nce sürdürülmekte olduğu, toksikolojik incelemenin Adli Tıp Kurumu'nda devam ettiği vurgulandı. Gözaltındaki isimlerin çoğunun emniyette suç kaydının olması dikkat çekerken Başsavcılığın bilgilendirme notunun bazı bölümleri şöyle:

Gün gün, saat saat neler yedikleri belirlendi

"Yapılan çalışmalarda; ölü Çiğdem BÖCEK isimli şahıs ile tedavisi devam ettiği sırada yapılan görüşmede; 09.11.2025 günü turistik amaç ile eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiklerini, ... Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşi ile birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini, 10.11.2025 günü sabah yine otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların ise sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini, 11.11.2025 günü sabah eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını, saat 16: 00 sıralarında ailecek Ortaköy Cami'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50' li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini ve daha sonra Dereboyu Caddesinde bulunan .... Midye isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet' in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini, daha sonra Fatih'te ... Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini...

"... çocuklara Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini..."

12.11.2025 günü gece saat 01: 00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09: 00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşi ile kendisine serum vurulduğunu, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini, 13.11.2025 günü saat 01: 00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını beyan etmiştir."

Suç kayıtları...

Emniyet yetkilileri tarafından hazırlandığı anlaşılan bilgilendirmede, gözaltındaki şüphelilerin emniyet kayıt durumlarına da şu şekilde yer verildi:

1-) F. T (lokumcunun sahibi, işletmeci, 1 taksirle yaralama kaydı var)

2-) E.E (kokoreç ve midye satan işyerinin sahibi, 1 kasten yaralama, 1 görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere 2 kaydı var)

3-) Y. D (seyyar midyeci, 5 dolandırıcılık olmak üzere toplam 11 kaydı var)

4-) F.M.O (kafe sahibi, kaydı yok)

5-) H.O (otel sahibi, 1 kasten yaralama, 1 yararlanmadan toplam 2 adet kaydı var)

6-) S.K (ilaçlama şirketi sahibi, 1 taksirle yaralama, 1 nitelikli dolandırıcılık, 1 hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmadan 3 kaydı var)

7-) D.C (İlaçlamayı yapan kişi, işçi, emniyet kaydı yok)

Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesine tanık sıfatıyla başvurulduğu, bunlardan hiç birinin emniyette suç kaydı olmadığı, ayrıca İlçe Tarım ekipleri tarafından mağdur ve yaşamını yitirenlerin yedikleri ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildiği de bilgilendirmede yer aldı. Bilgilendirmede yer alan diğer bilgiler ise şöyle:

"Kesin ölüm nedenleri henüz belirlenemedi"

"Konu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen çocuk şahısların cesetleri hakkında yapılan ilk incelemede ölüm sebepleri tespit edilememiş, ayrıca daha sonra 14.11.2025 günü ölen anne üzerinde de yapılan ilk incelemelerde ölüm sebebi tespit edilememiş, ölü şahıslar hakkında kati raporu tetkik sonucu beklenmektedir.

Çalışmaların devamında, 15.11.2025 günü bahse konu ... Otel' de kalan 2 şahsın zehirlenme vakasıyla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldığı ihbarına istinaden İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü ve AFAD tarafından gerekli çalışmaların yapılarak numunelerin alındığı, bahse konu otelde 11.11.2025 günü akşam 17: 00 sıralarında ... ilaçlama adlı şirket tarafından ilaçlama yapıldığı tespit edilmiştir. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşılmıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 şahsa yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşılmıştır.

Alınan gıda numunelerin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmaları devam etmektedir. C. Savcısı ile yapılan görüşmede; mağdur ve ölü şahısların 11.11.2025 günü kola, fanta ve çay tükettikleri ... isimli işyeri sahibi F. M.O şahıs da gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında ek gözaltı talimatları alınmış, C. Savcısından tekrar alınan talimatlar doğrultusunda bahse konu olayla ilgili Otel Sahibi, ilaçlama şirketi sahibinin oğlu ve ilaçlamayı yapan personel gözaltına alınmış, toplam 7 şüpheli şahıs ile ilgili işlemler Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğimizce devam etmektedir."