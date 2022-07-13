İstanbul'da süper dolunay Süper Ay'ın Timelapse görüntüsü Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu. Süper Ay'ın Timelapse görüntüsü Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu. AA / Atilla Sevil - Güncel Çamlıca Güncel Haberler

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