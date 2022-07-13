İstanbul'da süper dolunay - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da süper dolunay

AA - Atilla Sevil - Güncel
 - Güncelleme:

Süper Ay'ın Timelapse görüntüsü Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu.

Süper Ay'ın Timelapse görüntüsü

Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu.

AA / Atilla Sevil - Güncel

Çamlıca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title