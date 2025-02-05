İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İİstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü. Öğlenden sonra ise kuzeyinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışının etkisi gösterdiği illerde ise eğitime ara verildi.

ÖĞLENDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı ve Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

KAR YAĞIŞINA KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının saat saat nasıl ilerleyeceğini duyurdu ve şu ifadeler kullandı:

"Öğleden sonra kar yağışı başlayacak.Düşük rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.

Gece saatlerinde ise tam anlamıyla kar yağışı etkili olacak. Çok yoğun bir yağış beklenmese de, karın yerde tutması muhtemel."

Şen, "Bu yağan karı 3 gün toplasak, erimese yerde 2 santimi geçmez" diyerek İstanbul'da kalıcı bir kar örtüsünün oluşmasının zor olduğunu belirtti.

13-14 ŞUBATTA YENİDEN İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Şen, "13-14 şubatta kar yağışı İstanbul'a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir" dedi.

BUGÜN 24, YARIN 27 KENTTE SARI ALARM

Meteoroloji ise bugün 24 kent için sarı alarm verdi. İşte o iller: "Antalya, Bursa, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Düzce.

Yarın, "Adana, Antalya, Bursa, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce" için alarm verildi.

GİRESUN'UN ALUCRA İLÇESİNDE TATİL KARARI

Giresun'un Alucra ilçesinde tüm okullarda, Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine bugün ara verildiği kaydedildi.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HAVALİMANLARINDA DA ALARMA GEÇİLDİ

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alındığını açıkladı. Bu bağlamda toplantıda alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın, bugün için yüzde 5'e kadar (yaklaşık 50 sefer), yarın için ise ise yüzde 10'a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bugün yüzde 10 sefer iptalinin yeterli olduğu, yarın için ise yüzde 10 iptal oranına ilave olarak yüzde 20 sefer iptali daha yapılmasına, Cuma günü için ise yüzde 10 sefer iptali yapılacak. Ajet'in bugün günü 21, yarın 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus'un ise bugün 43, yarın 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edildi. Havalimanlarında karla mücadele ekip araçları pist başlarına yakın noktalara konuşlandırıldığı araç ve ekipmanlar da hazır bekletiliyor.