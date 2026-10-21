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Batman Sason'da menengiç kahve, sabun ve çereze dönüşüyor; sabun 750 liraya satılıyor

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Batman Sason'da menengiç kahve, sabun ve çereze dönüşüyor; sabun 750 liraya satılıyor Haber Videosunu İzle
Batman Sason'da menengiç kahve, sabun ve çereze dönüşüyor; sabun 750 liraya satılıyor
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Batman'ın Sason ilçesi kırsalında sonbaharda toplanan menengiç, kahve, doğal sabun ve çitlembik olarak değerlendiriliyor. Menengiçten elde edilen doğal sabun 750 liradan satılırken ürünler hem aile ihtiyacını karşılıyor hem de satışla bütçeye katkı sağlıyor.

Batman'ın Sason ilçe kırsalında vatandaşlar sonbahar aylarında ormanda doğal olarak yetişen menengiçleri toplayarak kahve, doğal sabun ve kışlık çerez olarak değerlendiriyor. Menengiçten elde edilen doğal sabun ise 750 liradan satışa sunuluyor.

Sason'un ormanlık alanlarında kendiliğinden yetişen menengiç, sonbaharın gelmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynakları arasındaki yerini alıyor. Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, topladıkları menengiçleri evlerine götürerek yıkıyor ve kabuklarından ayırdıktan sonra kurumaya bırakıyor. Kuruyan menengiçlerin bir bölümü ezilerek kahve yapımında kullanılırken, olgunlaşan meyvelerin bir kısmı tuzla kavrularak yörede "çitlembik" olarak bilinen kışlık çereze dönüştürülüyor. Kırmızı renkte toplanan menengiçler ise kazanlarda yaklaşık iki gün kaynatılarak doğal sabun haline getiriliyor. Elde edilen ürünler hem ailelerin kendi ihtiyaçları için kullanılıyor hem de satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Menengiç bizim için önemli bir gelir kaynağı"

Sonbahar aylarında ormandan topladıkları menengiçleri çeşitli işlemlerden geçirerek değerlendirdiklerini belirten İsmet Çelik, menengiçten hem geleneksel ürünler elde ettiklerini hem de satış yaparak geçimlerine katkı sunduklarını söyledi. Çelik, "Ekim ayında olgunlaşma döneminde ormandan topladığımız menengiçleri eve götürüp yıkıyor, kabuklarından ayırdıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan menengiçlerin bir kısmını ezerek kahvesini yapıyoruz. Tam olgunlaşanların bir bölümünü de tuzla kavurarak çitlembik haline getiriyor ve kışın uzun akşamlarında çerez olarak tüketiyoruz. İhtiyacımızdan fazla olan menengiçleri ise satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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