İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan "karşıt gösteri" çağrısı

İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ülke genelinde kitlesel protestolar ve grevlerle siyasi krize yol açarken, sağcı hükümetin destekçilerinden de "karşıt gösteri" çağrıları geliyor. Hükümet yanlılarının, hükümet karşıtlarıyla eş zamanlı olarak ilk kez kitlesel gösteriler düzenlemesi bekleniyor.