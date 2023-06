İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Küçük Sanayi Sitesi'nde selden mağdur olan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. İncelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya dün akşamdan itibaren Samsun, Sinop, Amasya ve Kastamonu'nda yoğun yağmur yağışıyla beraber olumsuzluklar yaşandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, Samsun'un Ladik ilçesinde 1, Amasya Kışlacık Köyü'nde 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiyle ilgili de arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Yerlikaya, "Samsun başta olmak üzere Sinop'ta, Amasya'da, Kastamonu'da yoğun yağmur ve onun peşinden maalesef bazı olumsuzluklar yaşandı. Samsun Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi köprüde bir aracın mahsur kaldığını, hemen olay yerine intikal eden arkadaşlarımız araçta mahsur kalanları kurtardı. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesinde sele kapılan 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz tüm yakınlarına. Bugün 5 ilçemizde öğretime ara verildi. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ilçelerimizde. Bugün özellikle ben Samsun'a geldim. Çünkü gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerek buradaki bölge müdürlüğünden tekrar bu saat itibariyle teyit aldık. Yine yoğun yağış ile ilgili turuncu alarm verildi. Dolayısıyla ben Samsunlu hemşerilerimden, kardeşlerimden hassasiyet bekliyorum. Dikkatli olmalarını bekliyorum" dedi.

6 İLDEN BÖLGEYE TAKVİYE

6 ilden bölgeye takviye yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sinop ile ilgili yoğun yağışlar neticesinde Ayancık ilçesi Yeniçam mevkisinde dere taşması meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma hamdolsun olmamıştır. Ayancık ilçesi Kestanelik Köyü'nde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alındı. Sinop Ayancık Karayolu Şerefiye Köyü mevkisinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkezi ile karayolu ulaşımı açık durumdadır. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Sinop İl Özel İdare ve belediye gayret göstermektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerindeki vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD tarafından gerekli koordinasyonlar yapılmıştır" diye konuştu.

"KASTAMONU GENELİNDE 38 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu ilçesinde 38 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade ederek, "Kastamonu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Yine 1,5 günden beri yoğun yağışlar Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde İnebolu'da etkili olmuştur. Şükürler olsun can ve cal kaybı olmadığını daha önce basına vermiştik. Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiş. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları yapılmıştır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterler de bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ben Bakan Yardımcım İsmail Beyi oraya gönderdim. İnebolu Köprüsünün olduğu, medyada çokça gördüğümüz o köprüye gittiler ve orada önceden meteorolojinin uyarısıyla tedbir alan arkadaşlarımızın her birini kutluyorum. O otogar köprüsünün yoğun debiyle beraber rüsubat ve tomruklarla kapanıp tekrardan Allah göstermesin bir sıkıntı olmamasıyla ilgili güzel tedbir almışlardır. Devamlı suretle köprünün altıyla ilgili suyun akışkanlığının tedbiri alınmıştır. Şu an buraya gelirken tekrar görüştüm Bakan Yardımcım ve oradaki yetkililerle, biz aynı Bozkurt'ta olduğu gibi su yatağının derin ve genişletilmesi ve o köprünün de mimari tasarımı olması gerektiği gibi yapmayla da ilgili kurumlarla hemen çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya, Amasya'da da dün akşam saat 17.00 sıralarında yoğun yağış nedeniyle Amasya-Erzincan Karayolu'nun 20'inci kilometresindeki Kışlacık mevkisinde meydana gelen sel nedeniyle karayolunun ulaşıma kapandığını belirterek, şunları söyledi: "Karayolu ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonucunda saat 22.00 itibariyle hamdolsun trafiği tek yönlü açmışlar. Yarından itibaren de ben inanıyorum ki tamamen yol açılacak. Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık Köyü Yukarışelale mevkisinde piknikte olduklarını arkadaşlarım bana ilettiler 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu bir araç, aşırı yağış nedeniyle maalesef sele kapılmıştır. O araçtan 1 vatandaşımız kurtarılmış, 1 vatandaşımızın cansız bedenine üzülerek ifade ediyorum ulaşılmıştır. 1 vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. AFAD Başkanımız Yunus Bey şu anda orada, bu çalışmaları oradaki bütün yetkililerle beraber, valimizle beraber takip etmektedir.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda kayıp olan vatandaşımızın bulunmasını temenni ediyorum. Başsağlığı diliyorum tekrar ama şunu söylemek istiyorum; devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda bakın Samsun'da valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir genel sekreterimiz, Canik Belediye Başkanımız, bütün bölge müdürlüklerimiz, karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz, Meteoroloji Bölge üstlerimiz ve özellikle Büyükşehir'e ait SASKİ'miz bugün burada Gülsan'da gerçekten güzel iş çıkardı. Yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir özenle, büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Söylemek istediğimiz şey şu; Allah tekrarından, beterinden milletimizi korusun diyoruz."

"YAĞIŞLAR KARADENİZ'DEN ÇIKACAK"

Samsun Gülsan Sanayi'de 2 bin kişinin olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Her birine tekrar geçmiş olsun diliyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara lütfen dikkat edin. Ne demiştik sözün başında; bu gece Samsun'da dikkat, yarın bu turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de yine genel müdürlüğümüzün şimdilik tahmini inşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak. Ben tekrar bütün vatandaşlarımıza, Samsun'umuza, Amasya'mıza, Sinop'umuza, Kastamonu'muza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.