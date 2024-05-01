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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahsın gözaltına alındığını, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin ise yaralandığını duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yürüyüşler düzenlendi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yürüyüşlerde Türkiye genelinde 226 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik mensubu da yaralandı.

"ETKİNLİKLERE 241 BİN KİŞİ KATILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sayıları paylaştı. Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı." ifadelerini kullandı.

"ÇIKAN OLAYLARDA 226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, "İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı." dedi.

"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakanlık personeline teşekkür eden Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL SARAÇHANE'DE ARBEDE ÇIKTI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba, polis ekipleri uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

KALDIRIM TAŞI VE DAMACANAYLA VURDULAR

Olaylar sırasında bazı kişiler polislere yerlerden söktükleri kaldırım taşlarıyla saldırdı. Çok sayıda polis yaralanırken, olay yerine ambulans getirildi. Kalabalık gruptaki bir kişinin de damacana ile polise vurması dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İçişleri Bakanı 1 Mayıs Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

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