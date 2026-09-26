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Gaziantep’te hareketli dakikalar: Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti

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Gaziantep’te hareketli dakikalar: Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti
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Gaziantep’te uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi.

Gaziantep'te uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Polisle çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıyan şüphelinin, 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasına aracıyla yaklaşan İ.H.K isimli şahıs, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık veren şahıs, aracından inerek yakındaki Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtı.

Polisle çatışma anları saniye saniye kamerada

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken okul bahçesinde de kısa süre polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurarak hayatını kaybetti. Polisle çatışma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli şahsın 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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