Bakan Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına yönelik bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

CHP'DE İSTANBUL İL KONGRESİ'NİN İPTALİ

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN İL BİNASINA GİDİYOR, ÇELİK 'DİRENİŞ' MESAJI VERDİ

Gürsel Tekin'in, bazı CHP'li isimlerle birlikte 8 Eylül sabahı İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor. Öte yandan görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, binadan ayrılmayacaklarını açıklayarak parti örgütüne 'direniş' mesajı verdi.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇAĞRI: SON KALEMİZİ SAVUNUYORUZ

Gürsel Tekin'in harekete geçeceği haberlerinin ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu. Saat 23.00'te İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapan gençlik kollarının açıklamasında "Saraçhane ruhuyla direnecek, demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları son kalemizi savunmaya bekliyoruz" denildi.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ İL BAŞKANLIĞA ÖNÜNDE

Gençlik kollarının çağrısı sonrası İstanbul İl Başkanlığı binası önünde çevik kuvvet polislerinin konuşlandığı görüldü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı yollar polis tarafından kapatıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de bulunduğu il binası önünde, polis yetkilileriyle milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gökçek ile Başarır'ın polislerin üzerine yürüdüğü ve kendilerine durumu izah etmeye çalışan bir kadın polis memuruna karşı da seslerini yükselttiği görüldü.

TÜRK POLİSİNİ SOYKIRIMCI İSRAİL ASKERLERİYLE BİR TUTTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in ise Türk polisini soykırımcı İsrail askerleriyle bir tutarak "CHP'yi işgal edemezsiniz, Gazze mi burası?" diyerek hakaret ettiği görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SOKAKLARIN PROVOKE EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ile İl Yönetim ve Disiplin Kurullarının görevden tedbiren uzaklaştırılarak yerine Geçici Kurul atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, mahkeme kararlarını yok sayan ve halkı sokağa çıkmaya çağıran girişimlerin "hukuka meydan okumak" olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı. Sokak çağrılarına da tepki gösteren Yerlikaya, "Kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İSTANBUL'UN 6 İLÇESİNDE MİTİNG VE EYLEM YASAĞI

Aynı dakikalarda da İstanbul Valiliği'nden kentin 6 ilçesinde gösteri yasağı açıklaması geldi. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: "İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ: ÜYELERİMİZİN KENDİ EVLERİNE GELMESİNİN ENGELLENMESİ SUÇTUR

Davut Gül'ün açıklamasının ve İstanbul Valiliği'nin eylem yasağı kararının ardından CHP'den ilk açıklama ise Özgür Çelik'ten geldi. Mahkemenin görevden aldığı Çelik, "CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI: BU SON UYARIMIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP'yi savunma, Cumhuriyeti savunmaktır. CHP'ye saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyete saldıranlara karşı duracağız. Korkmuyoruz teslim olmuyoruz olmayacağız." dedi. Sokakları da işaret etmekten geri durmayan Özel "Bu son uyarımız" diye konuştu.