Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıklasa da kulüplerin bu yöndeki talepleri devam ediyor.

FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU HAZIRLIĞI

Kadro genişliği nedeniyle yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, TFF’ye resmi bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, mevcut 10+4 şeklindeki yabancı kuralının 12+2 olarak revize edilmesini talep edeceği belirtildi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Gornik Zabrze maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal da konuya değinerek, kulüplerin büyük çoğunluğunun kural değişikliği istediğini belirtti. Kartal, "Süper Lig'deki 18 kulübün 14-15'i yabancı kuralının 12+2 şeklinde değişmesini talep ediyor. Belki kuralda bir düzenlemeye gidilebilir" ifadelerini kullandı.