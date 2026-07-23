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Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı

Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı
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Fenerbahçe, yabancı kontenjanı sıkıntısı nedeniyle TFF'ye yabancı oyuncu kuralının 12+2 olarak revize edilmesi için resmi bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıklasa da kulüplerin bu yöndeki talepleri devam ediyor.

FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU HAZIRLIĞI

Kadro genişliği nedeniyle yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, TFF’ye resmi bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, mevcut 10+4 şeklindeki yabancı kuralının 12+2 olarak revize edilmesini talep edeceği belirtildi.

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Gornik Zabrze maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal da konuya değinerek, kulüplerin büyük çoğunluğunun kural değişikliği istediğini belirtti. Kartal, "Süper Lig'deki 18 kulübün 14-15'i yabancı kuralının 12+2 şeklinde değişmesini talep ediyor. Belki kuralda bir düzenlemeye gidilebilir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Yabancı oyuncu sayısı azaltılmalıdır oyuncu yetiştiremiyoruz

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