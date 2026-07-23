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Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi

Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi Haber Videosunu İzle
Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kaldıkları apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Hataylı işçinin cenazesi, resmi işlemlerin ardından memleketlerine getirildi. Cenazeler, otopsi sonrası yarın Samandağ ilçesinde toprağa verilecek.

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da, kaldıkları apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 işçinin cenazesi, memleketleri Hatay'a getirildi.

İŞÇİLERİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde 17 Temmuz akşamı, bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İncelemede, Hatay'dan Riyad'a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçilerin cenazesi, Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin ardından hava yoluyla memleketleri Hatay'a getirilerek, otopsi için morga kaldırıldı. Cenazelerin otopsilerinden sonra yarın Samandağ ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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