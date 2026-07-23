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Kargoyu kameraya bakarak kırdı

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Kargoyu kameraya bakarak kırdı
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Türkiye'de bir kargo firması çalışanı, bir müşterinin cam içerikli kargosunu kameraya bakarak yere atıp kırdı. Kurye hiçbir şey olmamış gibi giderken, o anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'de bir kargo firması çalışanının bir müşteriye ait pakete yaptığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

PAKETİ DOĞRUDAN YERE FIRLATTI

İçinde cam eşya bulunan kargo paketini taşıyan kurye, binaya girdiği sırada doğrudan güvenlik kamerasına baktıktan sonra elindeki paketi acımasızca yere fırlattı. İçindeki ürünün kırılmasına neden olan kurye, hiçbir şey olmamış gibi istifini bozmadan olay yerinden uzaklaştı.

Apartman sakininin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan skandal görüntüler büyük tepki topladı. P

Kaynak: Haberler.com
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