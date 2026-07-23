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Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

AGBADOU VE OUATTARA YEDEK

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Emmanuel Agbadou ve yeni transferlerden Kassoum Ouattara, karşılaşmada yedek soyundu. 

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