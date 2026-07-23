2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşanırken, taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

104 MAÇTA 6 MİLYON 810 BİN 966 TARAFTAR

48 takımın ilk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda, turnuva boyunca 3 ülkede toplam 16 stadyumda karşılaşmalar yapıldı. 39 gün süren ve 104 müsabakanın oynadığı kupada 308 gol kaydedildi. Söz konusu mücadeleleri ise rekor seyirci takip etti. Dünya Kupası'ndaki maçları toplamda 6 milyon 810 bin 966 taraftar stadyumdan izledi. Bu sayının önceki iki Dünya Kupası'nın toplamından fazla olduğu ifade edildi.