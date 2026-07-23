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2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz Haber Videosunu İzle
2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan 104 maçta stadyumda toplam 6 milyon 810 bin 966 taraftarın yer aldığı açıklandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşanırken, taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü. 

104 MAÇTA 6 MİLYON 810 BİN 966 TARAFTAR

48 takımın ilk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda, turnuva boyunca 3 ülkede toplam 16 stadyumda karşılaşmalar yapıldı. 39 gün süren ve 104 müsabakanın oynadığı kupada 308 gol kaydedildi. Söz konusu mücadeleleri ise rekor seyirci takip etti. Dünya Kupası'ndaki maçları toplamda 6 milyon 810 bin 966 taraftar stadyumdan izledi. Bu sayının önceki iki Dünya Kupası'nın toplamından fazla olduğu ifade edildi.

FİNALİ 80 BİNDEN FAZLA TARAFTAR İZLEDİ

İspanya ile Arjantin arasında New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan finale de taraftar oldukça yoğun katılım gösterdi. İspanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı tribünde toplam 80 bin 663 taraftar takip etti.

İSPANYA 50 MİLYON DOLAR KAZANDI

FIFA, Dünya Kupası öncesinde toplam 871 milyon dolar ödül dağıtılacağını açıklamıştı. Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya 50 milyon dolar kazanırken, ikinci Arjantin 33 milyon dolar, üçüncü İngiltere 29 milyon dolar ve dördüncü Fransa da 27 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Cemre Yıldız
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