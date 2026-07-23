Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap derneğine yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

5 ÜNLÜ İSİM DE İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Önceki gün Ahbap soruşturması kapsamında Gökhan Özoğuz, gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, hukukçu Feyza Altun ve program yapımcısı Öykü Serter bilgilerine başvurulmak için ifadeye çağrılmıştı. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal İstanbul Çağlayan'da ifadeye geldi.

FATİH PORTAKAL: HALUK LEVENT'İ SANATÇI KİMLİĞİYLE TANIYORUM

Gazeteci Fatih Portakal, savcılıkta verdiği ifadede dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Portakal ifadesinde, "Ben 1996 yılından itibaren gazetecilik yapmaktayım. 2010 yılından itibaren de ekranlarda haber sunuculuğu yapıyorum. Son 1 yıldır ise herhangi bir kanalda çalışmıyorum. Bahsetmiş olduğum haber sunuculuğu işini de devam ettirmiyorum. Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahısları sanatçı kimliği ve yapmış oldukları programlar sebebiyle tanıyorum. Her iki şahısla da sosyal hayatımda kişisel bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent isimli şahısla yüz yüze hiçbir zaman bir araya gelmedim ancak tam hatırlamamakla birlikte bir veya iki defa telefon üzerinden kurmuş olduğu Ahbap isimli derneğin kuruluş aşamasından bir iki yıl sonra haber programımla ilgili görüştüğümü hatırlıyorum. Oğuzhan Uğur isimli şahısla da aynı şekilde gazetecilik faaliyetiyle ilgili bir kaç kez görüşmüşümdür. Bunun dışında Oğuzhan Uğur ile de bir araya gelmişliğim veya iş haricinde bir arkadaşlığım bulunmamaktadır" dedi.

"PİŞMANIM"

Portakal'a "Yapmış olduğumuz yayınlarda 6 Şubat depreminden sonra Türkiye genelinde deprem bölgesine yardımların toplanarak gönderildiği aşamada devlet kurumu olan AFAD'a ve Kızılay'a güvenmediğiniz bu kurumlara yardım yapmayacağınız onun yerine soruşturmaya konu olan Ahbap Derneğine yardım yapacağınıza dair ve insanları da bu derneğe yardım yapmaya yönlendirici beyanlarınız tespit edilmiştir. Yardım yapmak isteyen kişilerin neden özellikle bu derneğe yönlendirdiniz?" sorusu soruldu.

Portakal soruya "Bana sormuş olduğunuz dernek 2017 yılında kurulmuş ve kamuoyu nezdinde pozitif bir algıya sahip olan bir dernektir. Kuruluş aşamasından 6 Şubat depremine kadar bu dernek hakkında dernekler kanununa muhalefet veya başkaca bir konuda adli ya da idari herhangi bir soruşturma yapılmamıştır. Ben de deprem döneminde ihtiyacı olan insanlar ile yardım yapmak isteyen insanları bir araya getirebilmek adına o günkü şartlar da belirgin şekilde bu yardım faaliyetlerinde öne çıkan Ahbap derneğine bağış yapılabileceklerini söyledim ancak Ahbap derneğinin yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayınlamış olduğu ihtiyaç listesini de programlarımda paylaştım. Benim burada yapmak istediğim az önce de belirttiğim şekilde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görerek yardımların bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına katkı sunmaktı. Ben medya sektöründe uzun yıllardır bulunmam sebebiyle söz konusu derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahıs ile ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım" dedi.

"BU ŞAHISLARA SINIRSIZ BİR GÜVENİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadığını söyleyen Portakal, "Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi. Ben Ahbap derneğine deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Yapılan yardımların ve toplanan paraların büyüklüğü göz önüne alındığında devam eden süreçte bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım. Bu özür ve pişmanlığımı zaten 16 Temmuz 2026 tarihli kime güvenmek başlıklı yazımda detaylı bir şekilde dile getirdim. Yukarıda da detaylı şekilde bahsettiğim üzere ben gazetecilik faaliyeti çerçevesinde insanlara yardımların bir an önce ulaşması kastıyla hareket ettim. Bunun haricinde adı geçen şahıslarla herhangi bir yakınlığım söz konusu değildir ve bu insanlardan herhangi bir menfaat elde etmem de söz konusu değildir. Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com