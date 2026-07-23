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Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum

Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum Haber Videosunu İzle
Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni tehditte bulundu. Trump, "İran'a daha önce hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte. Yeteri kadar acı çekmediler. Karar vermeye çok yakınım. Bunun için her şeyimiz hazır." dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Axios'a verdiği röportajda konuşan Trump, Tahran'a karşı yeni bir askeri operasyon ihtimalini değerlendirirken, bugüne kadar düzenlenenlerden çok daha büyük bir saldırının gündemde olduğunu söyledi.

Trump, " İran'a çok yakında şimdiye kadar gördüklerinden çok daha büyük bir saldırı düzenlemeyi düşünüyorum. Yeterince acı çekmediler. Karar vermeye çok yakınım. Her şey hazır." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK "

Abd Başkanı, olası bir operasyon konusunda İsrail'in desteğine de değindi. Trump, "Eğer onlardan istersem İsrail iki dakika içinde katılır. Ancak İran'a karşı yeni bir operasyon başlatmak için kimseye ihtiyacımız yok." diyerek ABD'nin tek başına da harekete geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

KARAR AŞAMASINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ 

Trump, İran'a yönelik nihai kararını henüz vermediğini ancak karar aşamasına çok yaklaştığını belirtti. ABD Başkanı'nın açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği ve bölgede askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde geldi.

Trump'ın sözleri, ABD'nin İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki askeri hamlelerine karşı yeni bir operasyon seçeneğini değerlendirdiği yönündeki iddiaları da yeniden gündeme taşıdı. İran cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "sert ve orantılı" karşılık verileceğini duyurmuştu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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