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Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
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Bankacılık sektöründe hayata geçirilen yeni teknik düzenlemeyle ATM'lerde küçük banknot dönemi sona eriyor. Fiziksel hazne kapasiteleri yetersiz kalan bankalar; 10, 20 ve 50 TL'lik küpürleri haznelerden çekerek cihazları ağırlıklı olarak 100 ve 200 TL'lik banknotlarla doldurmaya başladı. Düzenlemeyle birlikte minimum çekim limiti yükselirken, ara tutarlar için de "katlı işlem" zorunluluğu geldi.

Bankacılık sektöründe sessiz sedasız hayata geçirilen teknik altyapı düzenlemeleriyle Atm'lerde yeni bir dönem başladı. Yüksek nakit talebi ve sınırlı hazne kapasitesi nedeniyle bankalar, Atm'lerden 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları kaldırmaya başladı. Cihazlara ağırlıklı olarak 100 ve 200 TL'lik kupürlerin yüklenmesiyle birlikte tek seferde çekilebilecek en düşük tutar da yükseldi.

KÜÇÜK BANKNOTLAR ATM HAZNELERİNDEN ÇIKARILIYOR

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, ATM’lerde bulunan para haznelerinin (kasetlerin) sınırlı bir fiziksel kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekiyor. Artan yüksek tutarlı nakit talebini karşılamakta zorlanan bankalar, banknot dağılım politikasında zorunlu bir değişikliğe gitti.

Yapılan teknik düzenlemeler sonucunda işlem süreçlerinde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Para haznesi tercihleri: Birçok noktadaki Atm'de 10 TL, 20 TL ve 50 TL gibi küçük kupürlü banknotların kullanımı azaltıldı veya tamamen kaldırıldı.
  • Minimum tutar kısıtı: Yakın zamana kadar 20 TL veya 50 TL olan minimum çekim limiti değişti. Haznelerde ağırlıklı olarak 100 TL ve 200 TL'lik banknotların yer alması sebebiyle, bu tutarların altındaki çekim talepleri artık gerçekleştirilemiyor.
  • Katlı işlem şartı: Cihazlardaki değişim "katlı işlem" zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Örneğin; sadece 200 TL'lik banknotların kaldığı bir Atm'den 350 TL çekmek istendiğinde cihaz parayı küpür olarak bölemediği için işlemi reddediyor. Müşterilerin mecburen 200 TL veya 400 TL gibi cihazda bulunan banknotun katı olan tutarları çekmesi gerekiyor.

ALTYAPI DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDAKİ SEBEPLER

Finans ve bankacılık uzmanları, ATM’lerin para doldurma, taşıma ve lojistik operasyonlarını optimize etmek amacıyla yüksek değerli banknot kullanımına ağırlık verildiğini aktarıyor. Makinelerin para bitme süresini uzatmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek isteyen bankalar, hazneleri en yüksek kupürlerle doldurmayı tercih ediyor.

KART VE MOBİL ÖDEMEYE TEŞVİK 

Diğer yandan yetkililer, küçük tutarlı günlük harcamalarda nakit kullanımı yerine kart ve mobil ödeme yöntemlerinin tercih edilmesinin teşvik edildiğini vurguluyor. Farklı bankaların ATM ağlarında bu teknik altyapı değişikliklerinin kademeli olarak uygulanmaya devam edeceği bildiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRealist:

Günlük çekme limiti artırılmalı.... En düşük memur yada işci 5 günde anca çekiyor maaşı, yada şubeye gidiyor...

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

paranın adı var kıymetini yok edenler hala yerlerinde duruyor oysa ne vaatler vermişlerdi masal oldu gitti.

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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Zaten 20 ye 50 ne geliyordu ki.

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Haber YorumlarıHeisenberg:

seneye sadece 200 lük koyarlar

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