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Bolu'da akaryakıt istasyonunda kavga: 2 kardeş bacağından vuruldu

Bolu'da akaryakıt istasyonunda kavga: 2 kardeş bacağından vuruldu
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, Polonya'dan gelen gurbetçi A.T., arkasında sıra bekleyen araçtaki O.Y. ve S.Y. kardeşlerle tartıştı. Tartışma büyüyünce A.T. tabancayla iki kardeşi bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, A.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracına yakıt dolumu yapan A.T., arkasında sıra bekleyen araçtaki O.Y. ve S.Y. isimli kardeşleri çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurup yaralandı. Polonya'dan geldiği belirtilen gurbetçi A.T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Polonya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi A.T., WU 3832P plakalı cipiyle istasyonda akaryakıt aldığı sırada, bilinmeyen bir nedenle arkasındaki 06 SB 468 plakalı otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. isimli kardeşlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. tabancayla 2 kardeşe ateş açtı. O.Y. ve S.Y. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşler, yapılan müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. A.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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