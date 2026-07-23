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Almanya'da Banka Soygunu: Rehineler ve Yaralı

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Almanya'nın Regensburg kentinde bir banka şubesine yönelik soygun girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Almanya'nın Regensburg kentinde bir banka şubesine yönelik soygun girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Polis Sözcüsü'nün Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, banka şubesine giren ve muhtemelen bıçak taşıyan erkek soyguncunun içerideki müşterileri rehin aldığı belirtildi.

Rehinelerden birinin ağır yaralandığı, olay yerine özel harekat ekipleri, çok sayıda polis ve polis helikopterinin sevk edildiği aktarıldı.

Soygun girişiminin nasıl geliştiği ve saldırganın amacına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, şüphelinin şu ana kadar güvenlik güçlerinden herhangi bir talepte bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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