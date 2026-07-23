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Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar Haber Videosunu İzle
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akay ile birlikte gözaltına alınan kardeşi ise tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay hakkında karar verildi. Hakimliğe çıkarılan Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı.

YAPILAN İHBAR ORTAYA ÇIKARDI

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. 

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

YÖNETMENE ADLİ KONTROL

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.

Ezel Akay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

EVLERİNDEN ÇIKANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ

Yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın ikametlerinde yapılan aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1,144 gram kubar esrar, 1 aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Jandarma narkotik köpeği ‘Takip’in de kullanıldığı aramalarda, çalışma masasının çekmeceleri ve dolaplarda poşetler ve kavanozlar içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ile saksılarda yetiştirildiği tespit edilen kenevir bitkilerine de incelenmek üzere el konuldu.

İşte evdeki aramadan görüntüler:

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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