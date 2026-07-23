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Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis

Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
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Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırıyor. Hırvat eldiven, eski takımı Dinamo Zagreb'e geri dönecek. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe bu transferden 5 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.

Fenerbahçe’de kadro yapılanması ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açma çalışmaları kapsamında Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Hırvat eldiven, yeniden eski takımı Dinamo Zagreb’e geri dönmeye hazırlanıyor. 

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb yönetimi arasında yürütülen transfer görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki kulübün bonservis pazarlıklarında da mutlu sona ulaştığı belirtildi. 

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin bonus maddeleri haricinde bu transferden 5 milyon Euro kazanacağı, bonus maddeleri ile birlikte bu rakamın 6.5 milyon Euro seviyelerine çıkacağı aktarıldı. Fenerbahçe, 2023 yazında Hırvat kaleciyi Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin Euro karşılığında transfer etmişti.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

30 yaşındaki file bekçisi, kiralık olarak forma giydiği Dinamo Zagreb’de tüm kulvarlarda toplam 17 karşılaşmada görev yaptı.

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