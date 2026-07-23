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Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
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İstanbul Sultanbeyli’de etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında ilginç anlar yaşandı.

İstanbul Sultanbeyli'de etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında ilginç anlar yaşandı. Pazarcı Ömer Zeyrek, devrilmek üzere olan pazar brandasının direğini bırakmayınca metrelerce havaya yükseldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de dün kurulan semt pazarında etkili olan kuvvetli rüzgar, pazarcılara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 14 yıldır pazarcılık yapan Ömer Zeyrek, kuvvetli rüzgarın brandayı havalandırması üzerine direğe tutundu. Direği bırakmayan Zeyrek, rüzgarın etkisiyle brandanın yükselmesi sonucu birkaç metre havaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, diğer pazarcıların brandayı kontrol altına almasıyla Zeyrek güvenli şekilde yere indi.

Yaşanan ilginç anlar ise Ömer Zeyrek'in kuzeni Emre Zeyrek tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle brandanın hızla yükseldiği, Zeyrek'in direğe sıkıca tutunarak birkaç metre havaya yükseldiği ve çevredeki pazarcılar ile vatandaşların şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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