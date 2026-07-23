Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Siyasette hareketli günlerin yaşandığı bir dönemde MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Özgür Özel öncülüğünde kurulacak yeni partiye dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, yaşanan süreci ve kamuoyunda tartışılan beklentileri ele aldı.

"MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ YAYINLANIYOR"

Bir gazetecinin, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Bahçeli, söz konusu ayrılığın uzun süredir sinyallerinin verildiğini ifade etti.

Milletvekili sayılarına dair kamuoyunda dolaşan iddialara değinen Bahçeli, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur."

"YENİ PARTİYE PAY AKTARILMASI ETİK OLANDIR"

Tartışmaların odağındaki mal varlığı bölüşümü ve hazine yardımı konularında görüşünü net bir dille ifade eden Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 yılında hazineden aldığı meblağı hatırlatarak şu çıkışı yaptı:

"Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."