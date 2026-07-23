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Okan Buruk'un da isteğiydi! Bruno Fernandes imzayı atıyor

Okan Buruk'un da isteğiydi! Bruno Fernandes imzayı atıyor
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Manchester United, Galatasaray'ın da ilgilendiği Bruno Fernandes ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Yapılan yeni anlaşmayla haftada 400 bin sterlin kazanacak olan Fernandes, takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ismi son dönemde Galatasaray ile anılan Okan Buruk'un çok istediği Portekizli yıldız Bruno Fernandes ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN OLACAK

The Sun'da yer alan habere göre; Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Bruno Fernandes'in maaşında ciddi bir iyileştirmeye gidildiği ve haftada 400 bin sterlin kazanacağı belirtildi. Kaptanlık görevini de yürüten yetenekli futbolcu, yeni sözleşmeye imza atmasıyla birlikte kulüp tarihinin ve mevcut kadronun en çok kazanan oyuncularından biri konumuna yükselecek.

RESMİ İMZA ATILACAK

Manchester United yönetiminin, 29 yaşındaki kaptanıyla görüşmeleri tamamladığı ve resmi duyurunun kısa süre içinde yapılacağı aktarıldı. 

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