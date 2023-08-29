İBB'nin yıkım işlemi sırasında arbede! Valilik devreye girdi, iş makineleri geri çekildi

İBB ekipleri, kamu alanı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazanarak Zeytinburnu'ndaki bir inşaat firmasının satış ofisini yıkmak için harekete geçti. Bölgeye gelen İBB Zabıta ekipleriyle inşaat firması çalışanları arasında yaşanan arbede polisin müdahalesiyle son buldu. İstanbul Valiliği'nin gönderdiği yazıyla yıkım işlemi ertelendi. Valilik yaptığı açıklamada, gençlik merkezi olarak planlanan binanın hazineye devredildiğini, hukuki süreç devam ettiği için yıkımın yapılamayacağını belirtti.

Zeytinburnu'nda bir inşaat firmasının satış ofisi olarak kullandığı binanın kamu alanı olduğu gerekçesiyle dava açan İBB'yi mahkeme haklı bulmuştu. Yıkım için adrese giden İBB ekipleri ile inşaat firmasının çalışanları arasında arbede çıktı. Arbedeyi polis ekipleri sonlandırırken, İstanbul Valiliği'nin yazısıyla yıkım işlemi ertelendi. Valilikten gelen açıklamada, gençlik merkezi olarak planlanan binanın hazineye devredildiğini, hukuki süreç devam ettiği için yıkımın yapılamayacağını belirtildi.

MAHKEME İBB'Yİ HAKLI BULDU

2003 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde bulunan yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde yapı inşa edildi. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında kaçak yapıyla ilgili tespitte bulundu. Kaçak yapının yıkımı için Encümen kararı alındı. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitti. İBB İmar Müdürlüğü, 775 sayılı Gecekondu Kanununun kendisine tanıdığı hakkı kullanmak üzere işlem başlattı. Kaçak yapıyı satış ofisi olarak kullandığı öğrenilen inşaat şirketi, işlemi mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu.

ARBEDE ÇIKTI, YIKIM ERTELENDİ

İBB ekipleri geçtiğimiz Mayıs ayında yıkım için harekete geçti. Ancak bu sefer de inşaat şirketi sahipleri mahkemeye başvurarak yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB yürütme durdurma kararına da itiraz etti. Bir üst mahkeme İBB'nin başvurusunu haklı bularak kararı kaldırdı. Bu sabah yıkım için yeniden harekete geçen İBB ekipleri ile inşaat şirketinin çalışanları karşı karşıya geldi. İBB'nin sivil zabıtaları, resmi ekipleri ve inşaat şirketi çalışanları arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede son buldu. İstanbul Valiliği'nin gönderdiği yazıyla beraber yıkım işlemi ileri bir tarihe ertelendi.

"KAMUYA TERK EDİLMİŞ PASİF YEŞİL ALAN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten, "2021 yılının Ağustos ayında burada bir inşaatın yapıldığını tespit ettik. Gerekli incelemeyi yaptık. Bu alanın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından E-5 hattı açılırken, kamulaştırılarak kamuya terk edilmiş pasif yeşil alan olduğunu tespit ettik. Gerekli işlemleri başlattık. İlgililer tarafından bu işlemlerimize yürütmeyi durdurma kararı alındı. Daha sonraki ilerleyen süreçte 2022 yılının Haziran ayında bu alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir plan yapıldı. Bu planda başkanlığımız tarafından dava ettik. Yeşil alan azaltılarak bir idari hizmet ağını oluşturmuştu. Karar, mahkeme tarafından iptal edildi. Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı kalktığı için Mayıs ayında yıkım işleri için buraya gelmiştik" dedi.

"YIKIM İŞLEMİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Gelinen süreçten söz eden Gülten, "Mayıs ayında Zabıta Daire Başkanlığımızın yazmış olduğu yıkım programı yazısına yürütmeyi durdurma kararı aldılar. O gün yıkım işlemini yapamamıştık. Bu yıkım programına açılan davaya ilişkin başkanlığımızca gerekli savunmaları yaptık. Yürütmeyi durdurma kararı kalktı. Plansız, ruhsatı olmayan kaçak yapıyla ilgili şu an yıkım yapmak için buradayız. Sabah ekiplerimize karşı bir dirençle karşılaştık. Bir kısım eşyayı tahliye ettik. Direnç olduğu için çevik kuvvet ve emniyet ekiplerimiz şu an alana gelip, gerekli tedbirleri alıyorlar. Yıkım için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bu işlemler bittikten sonra yıkım işlemine devam edeceğiz" diye konuştu.

"BURASI AĞAÇLANDIRILARAK KAMUYA KAZANDIRILACAK"

Gülten konuşmasının devamında, "Zabıta daire başkanlığımızın bir yıkım programı var. Muhtemelen bu programı da dava etme veya yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını tahmin ediyoruz. Çünkü tecrübelerimiz bu yönde. Henüz tarafımıza gelen bir karar yok. Saat 10'dan beri buradayız. Henüz tarafımıza iletilen bir karar yok. Yıkım işlerimiz, mahkeme kararı doğrultusunda denetlenmiş, hukuka uygun görülmüş bir kararı yerine getirmek için buradayız. Burası pasif yeşil alandı. E- 5 hattı ile konut alanları arasında bir çevre gürültüsünü önlemek için oluşturulmuş, pasif bir yeşil alandı. Burası ağaçlandırılarak kamuya kazandırılacak. Yeşil alan olarak kullanılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3284 ada, 59 parsel sayılı 1.880,02 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 17.06.2022 tarihinde hazineye devredilmiştir. Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapı da bu kararla birlikte 4706 sayılı kanun gereği kamu mülkü hüviyeti kazanmıştır.

"BİNA HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, mülkiyeti hazineye ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkındaki yıkım kararını tarafımıza bildirmiştir. İstanbul Valiliği olarak, bu yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, Gençlik Merkezi olarak kullanılması planlanan bina hakkında hukuki süreç de devam etmektedir. Yasal süreçleri dahi tamamlanmadan alelacele yapılacak yıkım uygulamasıyla yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için, yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."