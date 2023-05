Gökmen Çiçek, deprem bölgesinde unutamadıklarını anlattı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek depremin ilk anında itibaren Kahramanmaraş Koordinatör Valisi olarak atandı ve çalışmaları Kahramanmaraşlılara umut oldu. Ardından Adıyaman'a Koordinatör Vali olarak atanan Vali Çiçek Adıyaman'da da büyük çalışmalara imza attı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

OX Medya Genel Yayın Yönetmeni ve TİGAD Başkanı Okan Geçgel Vali Gökmen Çiçek'in deprem bölgesinde yaşadıklarını sordu Vali Çiçek ise yanıtladı. Çiçek deprem bölgelerini şu sözlerle açıkladı, "Maraş'ta Elbistan'da depremin olduğu her yeri göz önünde bulunduracak olursak öncelikle depremin nihayetinde kıyamet gibi bir şeydi. Ben sadece deprem diyemiyorum. Sabah 4.17'de Kayseri'de çok büyük bir sallantıyla uyandık. Ben Kayseri'de çok büyük bir can kaybının olduğunu düşünerek uyandım. Çok şükür böyle bir durum söz konusu değildi. Saat 5 civarında Kahramanmaraş'a görevlendirildiğimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından bildirildi. Yola çıktık saat 7.40'da ben Kahramanmaraş'a varmıştım. Oraya ilk gittiğimizde arama-kurtarmanın başındaydım. İlk telaşımız bir canlı çıkarabilir miyiz? Oldu tabi. Kriz merkezini açık tuttuğumuz gece deprem olacağını bilmiyorduk fakat inanılmaz bir kar yağışı vardı ve okulları tatil etmiştik Kayseri'de. Karla mücadele için açık tuttuğumuz kriz merkezimiz bambaşka bir konuyla ilgili çalışmaya başladı. Kar yağışı, kötü hava koşulları nedeniyle yolların kapanmasıyla Kahramanmaraş'a ulaşmamız epey zor oldu. Tabi gönüllerimiz bir olduğu için devletimiz karadan, dağdan nereden olursa olsun yardımını esirgemedi. 12 gün süren arama-kurtarmanın ardından hem cenazelerimizi hem de canlı vatandaşımızı çıkarmıştık. 13.gün Elbistan'a Koordinatör Vali olarak atandım. Elbistan'da da hemen işe koyulduk. Elbistan'da hayatı normale döndürmeye çalıştık. Hemen enkaz kaldırma çalışmalarına hız vererek normalleşmeyi başlatmayı ümit ettik. 150 ekskavatör, 450 kamyonla biz enkazları kaldırmaya başladık. Konteyner kentler oluşturmuştuk. Kısa sürede birçok konteyner kent oluşturmayı başardık. Kayseri Valisi olmanın çok büyük gücünü hissederek orada çalıştım. Çünkü Kayseri bir kere Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi, STK'lar tarafından çok büyük destek gördüm.

"HEMEN BİR ÇARŞI KURALIM"

Elbistan'a geldiğimde iş yerlerini kaybeden, yakınlarını kaybeden birçok esnaf gördüm. O esnaflar psikolojik olarak çok zor durumdaydı ve işlerine tekrar sahip olup çalışarak acılarını dindirmeyi istiyorlardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile görüştükten sonra başkanımız, "Hemen bir çarşı kuralım." dedi. Çarşı da esnaflarımıza hem sosyal donatı olanakları olsun hem de esnaflarımıza iş yerleri olsun. Noter kurasıyla yaptığımız iş yerlerini esnaflarımıza teslim ettik. Çarşı bundan sonra yaralarını sarmak için bir yer olmaya başladı. Arkasından hemen Melikgazi Belediyesi'nin yardımıyla Melikgazi Çarşısı'nı yaptık. O da çok sevildi. Ardından Talas Belediyesi çok güzel bir konteyner kent yaptı ve Kocasinan Belediyesi de muhteşem bir çarşı yaptı sonrasında. Bundan sonra Elbistan modeli olarak bu anıldı. Zaten 15 gün içerisinde hem enkazları kaldırmıştık hem de çarşılarımızı kurmuştuk."

"ADIYAMAN'I ÇALIŞMALARIMIZLA NORMALLEŞTİRDİK"

Adıyaman'da görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yapılan çalışmaları ve deprem bölgesinde unutamadıklarını şu sözlerle aktardı: "Adıyaman'a görevlendirildiğim zaman zaten belli bir tecrübem vardı ve yoğun bir çalışma söz konusuydu. Biz de orada çalışanlara katkı sunduk. Yine Kayseri'den aldığım destekle Kayseri çarşısı, Melikgazi Çarşısı yaptık. Basın sitesi konteyner çalışması basın da çalışan emek veren arkadaşlarımız bizlere ulaşmıştı ve zaten halkın haber alma hakkı kutsal bir hak. Deprem bölgesinde öncelikle bu daha önemliydi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk ve o da ben varım deyince işe koyulduk. Belediyemiz altyapısını yaptı, AFAD konteynerleri getirdi. Basın mensuplarımıza noter huzurunda teslim ettik. Biz Adıyaman'da yine ilk kez Türkiye'de yapılmış mesire alanında çadır kentler vardı orayı Üsküdar Belediyemiz ve Ahmet Misbah Demircan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın desteğiyle yapılmıştı. Biz orayı eğitim köyüne çevirdik. Çocuklarımız deprem konuşulan alanlardan uzaklaşmasını istedik. Özellikle sınavlara girecek öğrenciler için böyle bir çalışma yaptık. Bir taşıma ihalesi yaparak çocuklarımızı taşıyarak eğitim bölgesine getirdik. Bu çalışmayla hem çocukların yaraları sarıldı hem de normalleşmeye çok yardımı oldu.

"ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERİLDİ"

Genel olarak hislerimi sorarsanız Türkiye'nin bir Çanakkale ruhuyla doğudan batıya, güneyden kuzeye her yerden insanların aktığı hiçbir şekilde ayrım yapılmayan ve herkesin kendini feda edercesine koştukları bir an gördüm. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım şeyler var, ilk gittiğim gün sabahın 7'sinde kriz merkezinde çalışanların şokta olduğunu ve bir an önce işe başlanılsın diye talimatlar verdikten sonra birisinin annesinin enkaz altında olduğunu, birisinin evladının enkaz altında olduğunu öğrendim. Ama bu insanlar devlet beni çağırıyor diyerek her şeyi bırakıp kriz merkezine gelmişlerdi. Yine özellikle jandarma ekiplerinin o binaya girmeyin kesin yıkılacak dendiğin de o binaya şehit olmak için giriyoruz dediklerini gördüm. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Devlet ilk andan beri oradaydı. Ben 7.40'da gittim fakat çok kısa süre sonra herkes oradaydı. Ben Kahramanmaraş'a gittiğimde İçişleri Bakanımız oradaydı. Tabi çok büyük bir deprem ama çok büyük mücadeleler verildi. Hep beraber el ele mücadele verdik. "

"KAYSERİ BİZİM SEVDAMIZ"

Bir ayağı Adıyaman'da olan Vali Gökmen Çiçek görevi süresince Adıyaman'da yapılacak daha çok işin olduğunu söyleyerek Kayseri'nin de ihmal edilmemesi gerektiğine değindi. Çiçek, "Adıyaman Koordinatör Valiliğim devam ediyor. Haftanın 2-3 günü oradayım çünkü orada hala çok iş var. Ama bu süreçte Kayseri'yi ihmal etmemiz mümkün değil tabi ki. Kayseri bizim sevdamız. Bu arada Kayseri'de ki turizmle ilgili, özellikle uyuşturucu rehabilitasyon merkeziyle ilgili projeler, uyuşturucu ile mücadele, ilçelerde yapılan kadın kooperatifleri gibi birçok şeyi de bırakamayız. Takibi gerektiren konular. Seçimde de kazasız belasız Kayseri kardeşlikle ilerliyor biz de işlerimizi takip ediyoruz."