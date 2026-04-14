Polonyalı milletvekili Berkowicz, parlamentoda Nazi sembollü İsrail bayrağı açtı

Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, Sejm'de yaptığı konuşmada, gamalı haç sembolü ile İsrail'in soykırım yaptığını iddia etti. Berkowicz, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekerek, İsrail'in kullandığı bombaların etkilerini anlattı. Sejm Başkan Yardımcısı ise Berkowicz'in eylemini kınadı.

Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, parlamentoda yaptığı konuşma sırasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü içeren İsrail bayrağı açarak, "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." dedi.

Berkowicz, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşmada, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarının etkisini Polonyalıların akaryakıt fiyatlarında hissettiğini belirtti.

Ukrayna'daki savaş boyunca ölen çocuk sayısından onlarca kat daha fazla çocuğun Gazze'de öldürüldüğünü aktaran Berkowicz, "Bunun etkisini çocuklar nasıl hissediyor?" sorusunu yöneltti.

Berkowicz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yahudiler, havadaki oksijeni emen ve insanları boğularak ölüme sürükleyen yasaklı fosfor bombasını kullanıyor. Dahası, bu bombanın dumanı akciğerlere giriyor ve onları içeriden yakıyor. Aynı anda hem boğuluyorlar hem de içten yanıyorlar. On binlerce kadın ve çocuk. Ama bir çocuğun şansı yaver gider de boğulmazsa, beyaz fosfor yanağına, eline yapışıyor ve dokuların içinden kemiğe kadar yanarak ilerliyor. Bunu söndürmek mümkün değil, bu yüzden yanağı kesiliyor, eli ampute ediliyor."

Berkowicz, İsrail hakkında Nazi Almanyası için kullanılan "Üçüncü Reich" ifadesini kullanarak, gamalı haç içeren İsrail bayrağı açtı ve "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sejm Başkan Yardımcısı Wlodzimierz Czarzasty, Berkowicz'in konuşmasının ardından Sejm'de gamalı haç göstermenin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
