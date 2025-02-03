Ege'de deprem fırtınası! 6 günde 400'ün üzerinde sarsıntı oldu

Ege Denizi'nde son 5 günde meydana gelen deprem sayısı korkutan boyuta ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem sayısının 400'ün üzerine çıktığını açıklayarak vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmelerini istedi.

SANTORİNİ ADASI DİKEN ÜSTÜNDE

Santorini Adası'na yakın bir bölgede meydana gelen depremlerin yerin 5-25 kilometre derinliğinde oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, sismik hareketlerin AFAD ve uzmanlar tarafından koordineli bir şekilde değerlendirildiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE 140 KM UZAKLIKTA

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: " Ege Denizi'nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

DİKKAT ÇEKEN VOLKANİK HAREKET AÇIKLAMASI

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

İKİ UZMAN İSİMDEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

Meydana gelen depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Depremlerin yıkıcı etkisi ile oldukça tanışık olan Türkiye'nin bir kere daha deprem felaketi ile karşılaşma olasılığı üzerine uzman isimlerde ardı ardına açıklamalarda bulunuyor. Ege'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve Prof. Dr. Haluk Eyidoğan görüşlerini açıkladı.

ÖZTÜRK: TÜM EGE DENİZİ HATTA AKDENİZ KIYILARI FECİ OLACAKTIR

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından konu hakkında görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Helenik Girit fayına dikkat çekti. Geçmişte kırılan bu fayın yeniden kırılabileceğini ifade eden Öztürk şunları ifade etti:

Michael P. Searle ve Thomas N. Lamont 'un 2022 çalışmasındaki Ege Denizi nin tektonik haritasını paylaşıyorum. Harita herkesi panikleten deprem aktivitesinin olduğu Santorini Adasının KD sunda Amargos Havzası ve çevresinin tektonik çerçevesini gösteriyor.

Burası hızla - gerilen bir alan ve depremleri de bu düşük açılı normal faylar oluşturuyor. Bu nedenle depremler yani kırılmalar 3-5 km derinlik gibi çok sığda oluyor. Ve bu gerilmeli faylar bu bölgedeki volkanik etkinliğe de neden oluyor.

Ama çok daha büyük fay yani deprem yaratacak kaos çıkartacak büyük fay haritada mavi ile çizilmiş Helenik - Girit yitim kuşağı fayı.. Bu kırılırsa tüm Ege Denizi hatta Akdeniz kıyıları feci olacaktır. Bu geçmişte kırılmış yine kırılabilir.

Siklad volkan zincirinde bir volkanik patlaması - deprem -tsunami kargaşası olur mu olmaz mı bilemeyiz. Ama Santorini geçmişte 1600lü yıllarda patladığı için tekrar neden olmasın. Çevremizde bir patlamamış volkanımız kalmıştı.."

PROF. DR. HALUK EYİDOĞAN: TEKTONİK YAPILAR HAREKETE GEÇMİŞ OLABİLİR

Üst üste meydana gelen depremlerin ardından konu hakkında açıklama yapan isimlerden birisi de Prof. Dr. Haluk Eyidoğan oldu. Eyidoğan bölgede çok fazla normal fay olduğunu ancak Afrika kıtasının hareketleri sonucunda Girit Adası'nın kuzeyinde yer alan tektonik yapıların harekete geçmiş olabileceğini şu sözler ile ifade etti:

" Ege Denizi Girit Adası'nın 200 km kuzeyinde 1 Şubat 2025 tarihinde başlayan ve halen süren deprem fırtınası etkinliğini giderek arttırmaktadır. Bu yazıyı yazdığım saatlerde 6.0 büyüklüğüne erişen bir deprem fırtınası etkinliği oluşmuştu. Sığ derinlikte olan bu deprem etkinliği bir normal faylanma mekanizması gösteriyor. Yani deniz tabanındaki yer kabuğu genişliyor. Bu etkinlik bölgede doğu-batı doğrultusunda olan Volkanik Kuşaktaki volkanik hareketlerle de ilgili olabilir. Bölgede çok sayıda normal (açılma) fayları vardır. Güneydeki Afrika Kıtası, kuzeye doğru Ege Kıtasının altına dalarken Girit Adasının kuzeyinde yer alan tektonik yapıları harekete geçirmiş olabilir."

SANTORİNİ ADASI DİKEN ÜSTÜNDE

Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini'de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti. Depremlerin Santorini'deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı.

YUNANİSTAN'IN 4 ADASINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Konu ile ilgili olarak Başbakan Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. Etkinlikler iptal edildi.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yunanistan'da vatandaşlara şu uyarılar yapıldı: