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Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
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Sosyal medyada açtığı canlı yayında Sedat Peker ve ailesine ağır hakaretler eden Musa D., Şanlıurfa’daki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren şahsın vurulma haberini sosyal medya hesabından beğenip hikaye bölümünde paylaşan Sedat Peker'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında Sedat Peker ve ailesine ağır hakaretler eden Musa D., Şanlıurfa’daki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayın yankıları sürerken, Sedat Peker'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Peker, konuya ilişkin yapılan bir haberi beğenip hikaye bölümünden de paylaştı.

Olay, Şanlıurfa'da meydana geldi. Sosyal medya platformlarında açtığı canlı yayında Sedat Peker ve ailesini hedef alarak küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan Musa D. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, Musa D.'nin Şanlıurfa'daki evine düzenlenen silahlı saldırıda vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet etti. Kanlar içinde kalan şahıs ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Musa D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

SEDAT PEKER HABERİ PAYLAŞTI

Silahlı saldırı gündemdeki sıcaklığını korurken, Sedat Peker cephesinden hamle gecikmedi. Peker, kendisine ve ailesine hakaret eden şahsın vurulmasına ilişkin hazırlanan bir haberi sosyal medya hesabından beğendi. Peker'in, söz konusu haberi alıntılayarak kendi sosyal medya hesabının hikaye (story) bölümünde paylaşması ise dikkat çekti.

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