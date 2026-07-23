Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha

Sosyal medyada etkileşim kazanmak uğruna dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan TikTok ve Instagram fenomeni Fatma Soydaş, İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Soydaş'ın tüm sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASI

TikTok ve Instagram platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan ve daha önce yaptığı tepki çeken paylaşımlarla gündeme gelen Fatma Soydaş hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Soydaş hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri, sosyal medya fenomenini İstanbul'da gözaltına aldı.

BÜTÜN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yürütülen adli soruşturma kapsamında fenomene ait sosyal medya hesaplarına yönelik tedbir alındığı da bildirildi. Alınan karar doğrultusunda Fatma Soydaş'ın TikTok ve Instagram dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Gözaltına alınan Soydaş'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.