Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

1 ay önce yaptığı dikkat çekici açıklamayla Dünya Kupası'nda gol kralı olan futbolcuyla bir gece geçireceğini vaat eden Model Sophia Rain, sözünü tutmak için harekete geçti. Turnuvanın en çok gol atan ismi Kylian Mbappé’yi telefonla arayan ünlü model, Fransız yıldızı Miami’de bir otele davet etti.

"GOL KRALIYLA BİR GECE GEÇİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sophia Rain, yaklaşık bir ay önce futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bir iddiada bulunmuştu. Dünya Kupası sürecinde iddialı bir vaatte bulunan Rain, turnuva sonunda gol kralı tacını takan futbolcuyla bir gece geçireceğini ilan etmişti.

MBAPPÉ’YE MİAMİ DAVETİ

Turnuvanın tamamlanması ve gol krallığı koltuğuna Kylian Mbappé'nin oturmasının ardından gözler Sophia Rain’e çevrildi. Verdiği sözün arkasında duran ünlü model, Fransız süper starı doğrudan telefonla arayarak Miami’deki bir otele davet etti. Mbappé'nin bu sürpriz telefona ve davete ne yanıt verdiği merak konusu olurken, olay magazin ve spor dünyasında kısa sürede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com