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Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, yeni parti kuracağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifalar gelmeye başladı. CHP'deki toplu istifa furyası hız kesmeden devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen de CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"CHP'DEN İSTİFA ETTİM"

Büyükerşen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

ÖZEL, SON KEZ CHP KÜRSÜSÜNDEN SESLENMİŞTİ

CHP'de istinaf kararı sonrası yaşanan yönetim düğümünün ardından yollarını ayırma kararı alan Özgür Özel, önceki gün TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden seslenmişti. Yaşadıkları süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla... Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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