Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

GAZİANTEP'TE KAVURUCU SICAKLIK

Hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te vatandaşlar, sıcak havanın etkisiyle gölgelik alanlarda vakit geçiriyor Sıcak hava nedeniyle işlek cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı görülen kentte bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile çevresinde de sıcak hava nedeniyle sakinlik yaşandı.

ŞANLIURFA'DA TERMOMETRELER 49 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı kişilerin ise serinlemek için sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadığı görüldü. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA