Gaziosmanpaşa'da ecza deposuna silahlı saldırı: Kaçarken İETT otobüsüyle çarpıştı

GAZİOSMANPAŞA'da boş olduğu öğrenilen ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyip kaçmak isteyen şüpheli kullandığı araçla ters yöne girdi. Şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Polis olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde bulunan ecza deposunda meydana geldi. Aracıyla deponun önüne gelen şüpheli silahıyla binaya doğru defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Kullandığı araçla olay yerinden kaçan şüpheli, ters yöne girerek İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Şüpheli, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmalarda, saldırıya uğrayan ecza deposunun olay sırasında boş olduğu, olayın kiralama nedeniyle yaşanan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edildi.

ARAÇTA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıda kullanılan aracın N.M.Ç. (54) adına kayıtlı olduğu tespit edilirken, araçta yapılan incelemelerde 1 adet fişekle tescili olmayan 1 çift plaka ele geçirildi. Kriminal inceleme yapılmak üzere araca el konuldu. Polis ekiplerinin olayın şüpheli ya da şüphelilerini tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı