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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Alınan karara göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı metninde enflasyon, jeopolitik riskler ve sıkı para politikası duruşuna dair önemli mesajlar verildi.

BELİRLENEN YENİ FAİZ ORANLARI

Kurul toplantısının ardından açıklanan faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • Politika Faizi (1 Hafta Vadeli Repo): Yüzde 37
  • Gecelik Borç Verme Faizi: Yüzde 40
  • Gecelik Borçlanma Faizi: Yüzde 35,5

PARA POLİTİKASI KURULU METNİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Para Politikası Kurulu kararında "Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir." mesajı verildi.

DEZENFLASYON MESAJI

Kurul "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır." açıklamasını yaptı.

"LİKİDİTE ARAÇLARI KULLANILACAK"

PPK'da "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." kararına varıldı.

HEDEF YÜZDE 5

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini duyurdu.

2026 YILINDA PPK TOPLANTILARINDAN ÇIKAN KARARLAR

  • 23 Temmuz 2026 Sabit tutuldu %37
  • 11 Haziran 2026 Sabit tutuldu %37
  • 22 Nisan 2026 Sabit tutuldu %37
  • 12 Mart 2026 Sabit tutuldu %37
  • 22 Ocak 2026 100 baz puan indirildi %37
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVatandaş:

faiz haramdır.

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Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Bu gidişle faizler artacak köşeye sıkıltılar seçime doğru iner 200 200 aşagı

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Haber YorumlarıMetin Mert:

bi 100 puan bari düşür de moral olsun

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