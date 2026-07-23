Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Çin, ABD'yi 3-2 yenerek yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Türkiye'nin Çin ile oynayacağı mücadele 25 Temmuz Cumartesi TSİ 11.00'de başlayacak.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD ile Çin, East Asian Games Dome salonunda karşı karşıya geldi.
ÇİN ABD'Yİ ALTIN SETTE DEVİRDİ
Maça iyi başlayan ABD, seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Çin, seti 25-23 kazanarak skoru eşitledi. İyi oyununa üçüncü sette de devam eden Çin, bu seti de 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti. Kritik dakikaların oynandığı dördüncü sette geri dönüş yapan ABD, seti 25-17 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Altın sete giden mücadeleyi 15-13 kazanan Çin, mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.
FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ ÇİN
Bu sonuçla birlikte Çin, yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile eşleşti. Türkiye ile Çin arasında oynanacak yarı final mücadelesi 25 Temmuz Cumartesi TSİ 11.00'de başlayacak.