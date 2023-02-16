Depremin yıktığı Hatay'da cenazelerin defnedildiği alan görüntülendi

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken, diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Cenazelerin gömülmesi işlemleri ise yerinde görüntülendi.

Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in koordinatörlüğünde deprem mezarlığı' oluşturuldu. Cenaze işlemleri de Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in koordinatörlüğünde yürütülüyor.

"TÜRKİYE'NİN KANAYAN YARASINI KISA SÜREDE SARACAĞIZ"

Hatay'da cenazelerin gömülmesi işlemlerini yerinde takip den AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman afet bölgelerindeki atmosferi anlattı. Yaman şunları söyledi; "Öncelikle asrın felaketi dediğimiz, peş peşe 7.7 ve 7.6'lık iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Biz bu canları geri getiremeyeceğiz ama Türkiye'nin bu kanayan yarasını Allah'ın izniyle kısa sürede saracağız. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Ben ilk gün duyar duymaz yola çıktım. Önce Adana Gaziantep, Nurdağı, Türkoğlu, Pazarcık ve oradan da Şanlıurfa'ya geçtik. Kocaeliler olarak biz, deprem tecrübesi olan şehrin insanlarıyız. İlk gün gittik halkla beraber olduk. Urfa'da 8 bina yıkılmıştı. 8 binanın 4'ünde enkazda canlı araması vardı. Sonraki gün Adıyaman'a gittik. Adıyaman'da felaketin gerçek yüzünü gördük... "

İşte depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği toplu mezardan yürek yakan kareler;



