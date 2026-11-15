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Elbistan’da şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede karantina başlatıldı

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Elbistan’da şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede karantina başlatıldı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Karantina kapsamındaki mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevki ve hareketi yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kent genelindeki şap aşılama kampanyasının süresini de 31 Aralık’a kadar uzattı.

Elbistan’da tespit edilen şap hastalığının yayılmasını önlemek için harekete geçildi. Yetkililer, yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymalarını istedi.

37 MAHALLEDE KARANTİNA

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyurusunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelindeki 37 mahallede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik karantina tedbirlerinin devreye alındığı bildirildi.

HAYVAN SEVKİ YASAKLANDI

Karantina süresince belirlenen mahallelerde, hayvanların sevki ve hareketlerinin kısıtlama kararları doğrultusunda yasaklandığı vurgulandı. Yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

AŞI KAMPANYASI 31 ARALIK’A UZATILDI

Kahramanmaraş’ta şap hastalığıyla mücadele kapsamında eylül ayında başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası çerçevesinde 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararla, aşı kampanyasının süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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