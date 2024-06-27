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Acısı dinmiyor! Cüneyt Arkın'ın ölümüyle kahrolan eşi iğne ipliğe döndü: 40 kiloya kadar düştüm

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Yeşilçam'a damga vuran ve 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra zor günler geçiren Betül Cüreklibatır, 40 kiloya kadar düştü. Arkın'ı çok özlediğini söyleyen Cüreklibatır, "Kaybettikten sonra bunalıma girdim, tedavi gördüm" dedi.

Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. 55 yıllık hayat arkadaşının ölümüyle kahrolan Betül Cüreklibatır, hızla kilo verdiğini ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

"NEREYE BAKSAM ONU GÖRÜYORUM, ACI ÇEKİYORUM"

Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirten Cüreklibatır "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum." dedi. Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkati çeken Cüreklibatır, "1 Haziran'da tanışmıştık, 1 Haziran tanışma yıl dönümümüz. Biz evlilik yıl dönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık, hayatı beraber paylaştık" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın Hayat Arkadaşı Betül Cüreklibatır, Usta Oyuncunun Vefatının Ardından Yaşadıklarını Anlattı

ARKIN'LA TANIŞMA YILDÖNÜMÜNDE EVİ PAPATYALARLA SÜSLEDİ

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi. "Ufak şeylerden mutlu olan insanlardık" diyen Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı: "Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu. Çok iyi, olağanüstü bir babaydı. Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret... Mezarına gidiyorum insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı, vatansever bir insandı."

Cüneyt Arkın'ın Hayat Arkadaşı Betül Cüreklibatır, Usta Oyuncunun Vefatının Ardından Yaşadıklarını Anlattı

"BİR TOPLANTIDA TANIŞTIK, BENİM DURGUN HALİM İLGİSİNİ ÇEKTİ"

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayallerinden de bahsederek, bir çiftliği olmasını ve çiftlikte keçi, koyun ve köpek gibi hayvanlar beslemek istediğini dile getirdi. Cüreklibatır, Arkın'la tanışma hikayesine ilişkin ise "Tanışma hikayemiz çok güzel. Bir toplantıda tanışmıştık. Benim durgun biri olmam ve kimseyle ilgilenmemem onun hoşuna gitmişti. Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi" dedi.

Cüneyt Arkın'ın Hayat Arkadaşı Betül Cüreklibatır, Usta Oyuncunun Vefatının Ardından Yaşadıklarını Anlattı

"CÜNEYT'İN VEFATINDAN SONRA 40 KİLOLARA KADAR DÜŞTÜM"

Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü. Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocuklarım beni de kaybetmesin" diye konuştu.

Cüneyt Arkın'ın Hayat Arkadaşı Betül Cüreklibatır, Usta Oyuncunun Vefatının Ardından Yaşadıklarını Anlattı

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Üveys Uyanık:

hey gidi dünya ne zalimsin

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İsmimi ne yapacaksın:

Cüneyt abimizin mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. Hayatında kimseyi kaybetmeyenler için bu sözler adeta lay lay lomdur.

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