Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

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Çorlu’da gece saatlerinde yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYGAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde meydana geldi. Y.D.’nin kullandığı 59 APL 268 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D. ile yanındaki B.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra takla attığı anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı