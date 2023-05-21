Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Asıl rakibimiz CHP değil rehavettir

Deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Rehavet tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, "28 Mayıs'ın ikinci tur seçimlerinde tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyoruz. Bütün dost, ahbap ve yakınlarınızı sandığa götürmeniz lazım. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur" dedi.